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15 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili en yeni detaylar 15 Haziran 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 18:03
15 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’15 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 15.06.2021 Pazar yayın akışı;

6:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 15.06.2021 18:03
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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