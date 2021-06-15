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15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Okurlarımızın merak ettikleri Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 15 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 12:04
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 115 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.
18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:35 3'Te 3
04:05 Kalk Gidelim

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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