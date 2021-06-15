15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00'da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09:00’da Neler Oluyor Hayatta? programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 8 Haziran Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 8 Haziran Salı yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Tekrar)

23:15 Galaksinin Koruyucuları (Yabancı Sinema)

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Bodrum Masalı

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