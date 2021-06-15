İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Salı Kanal 7 yayın akışında neler var? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 15-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 12:02
15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi  Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 8 Haziran Pazar yayın akışı​

06.30- Kanal 7'de Sabah

07.45- İnce Yürek

09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı

12.00- Umut Hiç Bitmeyecek

14.20- Mutfağım Şahane

15.20- Masum

18.00- Kanal 7 Haber Saati

19.00- Emanet

21.20- Sensiz Olmaz

23.20- Kız Annesi

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aylin Aras kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2021
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Kefaret dizisinde Can karakterine Göktan Oktay Göztepe hayat veriyor
Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterine Arzu Yanardağ hayat veriyor
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
16 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Haziran Çarşamba at yarışı programı
HGS kalan bakiye sorgulama ve yükleme 2021
TRT Spor 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.