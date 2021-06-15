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15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 15.06.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 18:02
15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi  Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 8 Haziran Pazar yayın akışı​

06.30- Kanal 7'de Sabah

07.45- İnce Yürek

09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı

12.00- Umut Hiç Bitmeyecek

14.20- Mutfağım Şahane

15.20- Masum

18.00- Kanal 7 Haber Saati

19.00- Emanet

21.20- Sensiz Olmaz

23.20- Kız Annesi

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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