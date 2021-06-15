15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Star TV 15 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
- 07:00 Geniş Aile
- 10:00 Seven Ne Yapmaz
- 10:00 Ah Nerede
- 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
- 15:15 En Güzel Bölüm
- 15:30 Kağıt Ev
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara
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Son Güncelleme: 15.06.2021 18:02