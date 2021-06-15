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15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Salı günü Star TV yayın akışı haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 15.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

15 Haziran 2021 Salı 18:02
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 15 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 10:00 Seven Ne Yapmaz
  • 10:00 Ah Nerede
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
  • 15:15 En Güzel Bölüm
  • 15:30 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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