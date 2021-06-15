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15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 15-06-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 21:05
15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “15 Haziran 2021 Salı ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon Finali=)
00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 15 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 15 Haziran 2021 Salı ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 15.06.2021 21:05
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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