15 Ekim 2021 Cuma günü TV'de neler var? Cuma yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

15 Ekim Cuma günü kanallarda hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Bugün gün içerisinde hangi diziler ve hangi programlar yayınlanacak? TV’lerin bugünkü yayın akışları nasıl? İşte ATV, Star TV, Fox TV, Kanal D, TV8 gibi kanalların yayın akışı…

15 EKİM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

15 EKİM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

15 EKİM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah

15 EKİM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

13.00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)

15 EKİM 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)

15 EKİM 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Felsefe Söyleşileri

14:00 Sinema +

14:45 Geri Dönüşen Sanat

15:00 Karar Perdesi

16:00 Konser Zamanı: Balaban Konçertosu

17:30 Bir Resim Bir Hikaye

18:00 Hayat Sanat

18:30 Murat Boncuk'la Atölye

19:00 Karalama Defteri

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Anadolu Arkeolojisi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Neşeli Pazar (Confidentially Yours)

15 EKİM 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 Tek Yürek

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

16.30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

15 EKİM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam