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14 Nisan 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting birincisi kim?

14 Nisan 2021 reyting sonuçları merak ediliyor. İzleyiciler Kuruluş Osman, Masumiyet ve Sadakatsiz dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününde reyting birinci kim merak ediyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:07
14 Nisan 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting birincisi kim?
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14 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden değerli yapımlar kıyasıya bir reyting savaşının içerisinde girişiyor. Program ve yarışmaların yanı sıra sevilen diziler Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

İzleyiciler Sadakatsiz, Masumiyet ve Kuruluş Osman gibi sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor. Reyting listesi Total, AB ve ABC olarak üç farklı gruba ayrılıyor.

14 Nisan 2021 reyting sonuçları

14 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından akşam değerlendirmelerin yapılmasının ardından bir sonraki gün sabah 10:00’da açıklanıyor.

1 Nisan 2021 geçen haftanın reyting sonuçları

Geçen hafta Çarşamba gününün reytinglerine bakıldığında Total listenin zirvesinde Kuruluş Osman dizi yer aldı. İkinci sırada ise Sadakatsiz dizisi yerini aldı. Listenin üçüncü sırasında ise gündüz kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB listesinde ise zirvenin sahibi Sadakatsiz olurken, Kuruluş Osman ikinci sırada yer aldı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekildeydi;



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:07
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ReytingKuruluş OsmanSadakatsiz14 Nisan çarşamba
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