14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?

14 Mayıs 2021 Cuma gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Cuma akşamları televizyonda Arka Sokaklar, Son Yaz ve Kırmızı Oda dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma reyting sonuçları

14 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (7 Mayıs 2021 Cuma)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 7 Mayıs Cuma günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dizisinin oldu. AB grubunda ise ilk sıra TV 8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın oldu. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;