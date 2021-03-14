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14 Mart 2021 Pazar yayın akışı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanalların yayın akışları

Televizyon izleyicileri 14 Mart 2021 Pazar günü hangi kanalda hangi dizi, film, ve programın olduğunu araştırmaya başladı. En çok seyredilen televizyon kanallarından Kanal D, TV 8, Show Tv, FOX TV, TRT 1, Kanal 7, ATV ve Star TV'nin yayın akışlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:31
14 Mart 2021 Pazar yayın akışı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanalların yayın akışları
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14 Mart 2021 Pazar gününde birçok izleyici takip ettiği dizi, program veya maçların hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu öğrenmek için televizyon kanallarının yayın akışını araştırmaya başladı. 14 Mart 2021 tarihinde pek çok ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında evde vakit geçirmek isteyenler için ülkemizde en çok izlenen ulusal kanallardan Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT 1, Star TV, Kanal 7, ATV ve TV 8’in yayın akışını sizler için derledik. İşte yayın akışları…

14 Mart 2021 Pazar günü Kanal D yayın akışı

06:30 Sihirli Annem

08:30 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda’nın Mutfağı

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:00 Iron Man

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Pardon

14 Mart 2021 Pazar ATV günü yayın akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

14 Mart 2021 Pazar Fox TV günü yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

14 Mart 2021 Pazar günü TRT 1 yayın akışı

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş “Ertuğrul”

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:15 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

14 Mart 2021 Pazar günü Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

14 Mart 2021 Pazar günü Star TV yayın akışı

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Afacan Beşler

10:00 Ayı Paddington

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi tekrar/sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

14 Mart 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021

14 Mart 2021 Pazar günü Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Başarmalısın

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:31
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