14 Mart 2021 Pazar yayın akışı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanalların yayın akışları

14 Mart 2021 Pazar gününde birçok izleyici takip ettiği dizi, program veya maçların hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu öğrenmek için televizyon kanallarının yayın akışını araştırmaya başladı. 14 Mart 2021 tarihinde pek çok ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında evde vakit geçirmek isteyenler için ülkemizde en çok izlenen ulusal kanallardan Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT 1, Star TV, Kanal 7, ATV ve TV 8’in yayın akışını sizler için derledik. İşte yayın akışları…
14 Mart 2021 Pazar günü Kanal D yayın akışı
06:30 Sihirli Annem
08:30 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda’nın Mutfağı
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:00 Iron Man
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Pardon
14 Mart 2021 Pazar ATV günü yayın akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
14 Mart 2021 Pazar Fox TV günü yayın akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
14 Mart 2021 Pazar günü TRT 1 yayın akışı
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş “Ertuğrul”
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:15 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
14 Mart 2021 Pazar günü Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
14 Mart 2021 Pazar günü Star TV yayın akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Afacan Beşler
10:00 Ayı Paddington
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi tekrar/sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
14 Mart 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Kırmızı Oda
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
14 Mart 2021 Pazar günü Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Başarmalısın
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim