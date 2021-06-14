İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Pazartesi TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 14.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:04
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 12:55 A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FIVB MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ" (Canlı)
  • 15:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:25 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF FİNAL KARŞ. " FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES " (Canlı)
  • 21:30 Spor Akşamı (Canlı)
  • 22:25 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 22:30 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER
  • 04:30 Spor Artı
  • 05:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 06:40 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         


Son Güncelleme: 14.06.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aylin Aras kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?
Diyetisyen maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Star TV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.