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14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışında neler var?

Pazartesi Star TV yayın akışında neler var? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 14 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:36
14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışında neler var?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete / Tkr

11:15 Kaçak Gelinler / Tkr

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü / Tkr

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev / 
 

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 14.06.2021 11:36
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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