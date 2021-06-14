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14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 14 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:04
14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Güllerin Savaşı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 14.06.2021 12:04
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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