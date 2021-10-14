14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?

Bu yazımızda 14 Ekim Perşembe günü TV’de neler olduğunu merak edenler için her kanalın ayrı ayrı yayın akışlarını paylaştık. Peki bugün TV’de hangi diziler var? Bugün saat kaçta hangi programlar var? İşte konuya ilişkin detaylar…
14 EKİM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
14 EKİM 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Gelinim Mutfakta
12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
14 EKİM 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Power Rangers (Yabancı Film)
14 EKİM 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Uzak Şehrin Masalı (Final)
14 EKİM 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 8'de Sağlık
07.15 Oynat Bakalım
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye
14 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
14 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Batıya Doğru Akan Nehir
14:45 Ne Yazıyor
15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
16:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)
17:30 Eşik
18:00 Hayat Sanat
18:30 Opera Dünyası
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Felsefe Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)
23:45 Konser Zamanı: Balaban Konçertosu
14 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Tek Yürek
09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.30 Kalk Gidelim
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
23:50 Teşkilat (Altyazılı)