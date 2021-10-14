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14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?

Dizi severler bugün televizyonda hangi dizilerin yer aldığını merak ediyor. Peki bugün televizyon yayın akışında neler var? Hangi kanalda hangi diizler ve programlar var? İşte konuya ilişkin detaylar...

14 Ekim 2021 Perşembe 15:56
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
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Bu yazımızda 14 Ekim Perşembe günü TV’de neler olduğunu merak edenler için her kanalın ayrı ayrı yayın akışlarını paylaştık. Peki bugün TV’de hangi diziler var? Bugün saat kaçta hangi programlar var? İşte konuya ilişkin detaylar…

14 EKİM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

14 EKİM  2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Gelinim Mutfakta

12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız 

14 EKİM  2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Power Rangers (Yabancı Film)

14 EKİM  2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Uzak Şehrin Masalı (Final)

14 EKİM  2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 8'de Sağlık

07.15 Oynat Bakalım

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

14 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz

14 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30  Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Batıya Doğru Akan Nehir

14:45 Ne Yazıyor

15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

16:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

17:30 Eşik

18:00 Hayat Sanat

18:30 Opera Dünyası

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Felsefe Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)

23:45 Konser Zamanı: Balaban Konçertosu

14 EKİM  2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Tek Yürek

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

23:50 Teşkilat (Altyazılı)

 


Son Güncelleme: 14.10.2021 15:56
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YayınAkışıTVDizi
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