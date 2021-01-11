13 Ocak günü yayınlanacak Kuruluş Osman yeni bölümü neden yok? 14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü neden yok?

13 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman niye yayınlanmıyor?

13 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı nedeniyle Kuruluş Osman yayınlanmayacak. 13 Ocak günü yayınlanması gereken 42. Bölüm 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak. Bu sebepten dolayı diğer Atv dizileri gibi Kuruluş Osman dizisi de 1 hafta ara vermiş oluyor.

14 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden yayınlanmıyor?

14 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı Atv’de yayınlanacak. Bu yüzden Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi yayınlanmayacak. Dizi ilk olarak 31 Aralık Perşembe günü yayınına ara vermişti. 7 Ocak 2021 günü yayınlanacak dizi, 14 Ocak günü ikinci kez ara vererek yayınlanmayacak.