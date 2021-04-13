İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Birçok kişinin merak ettiği 13 Nisan 2021 Salı günü gündeme gelen Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 13-04-2021 tarihli haberimizde Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 06:04
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 13.04.2021 06:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Mavera ne demektir, anlamı nedir?
Mavera ne demektir, anlamı nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?

Popüler Haberler

TRT 1 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Star TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Show TV 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2021 Pet şişe toplayarak para kazanma
Gönül Dağı dizisi Keriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çiğdem Aygün kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Yıpranmış ve cansız saçlara nasıl bakım yapılır? Evde saç bakımı için özel karışımlar
Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir? 2021 SGK bildirim süresi ne kadardır?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir?
Survivor 2021 69. bölüm fragmanı izle 13 Nisan 2021 Salı
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.