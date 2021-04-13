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13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 12:08
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:08
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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