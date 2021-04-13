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13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Sıcak gündemde yer tutan Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:00
13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07.00'da Medcezir ile başlıyor. Saat 12'de Tülin şahin'le Moda buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 13 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Medcezir
08:45 Seni Çok Bekledim
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ah Nerede

15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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