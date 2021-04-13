13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07.00'da Medcezir ile başlıyor. Saat 12'de Tülin şahin'le Moda buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 13 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Medcezir

08:45 Seni Çok Bekledim

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Ah Nerede



15:00 En Güzel Bölüm15:15 Akrep19:00 Star Haber20:00 Menajerimi Ara

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