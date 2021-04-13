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13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Okurlarımızın merak ettikleri Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:01
13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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