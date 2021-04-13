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13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? hakkında tüm yeni gelişmeleri 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:01
13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 11 Nisan Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 11 Nisan Pazar yayın akışı

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Camdaki Kız

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Camdaki Kız

23:45 Aşk Masalı

02:00 Aşk Masalı

04:00 Müzik Arası

05:00 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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