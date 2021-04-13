13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 11 Nisan Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 11 Nisan Pazar yayın akışı
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Camdaki Kız
13:00 Arda'nın Mutfağı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Camdaki Kız
23:45 Aşk Masalı
02:00 Aşk Masalı
04:00 Müzik Arası
05:00 Güllerin Savaşı
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