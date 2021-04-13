13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 10 Nisan Cumartesi yayın akışı
07:45TV filmi
09:50Nursaçan’la Sohbetler
11:20Gündüz Gece
13:00Yaralı Kalbim
15:00Dünyanın Tadı
16:00Masum
18:00Hafta Sonu Haberleri
19:40Yemin
22:20Tatlı Bela
00:20Gündüz Gece
06:30Kanal 7’de Hafta Sonu
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Son Güncelleme: 13.04.2021 12:07