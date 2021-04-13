13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günüsabah 04.45'de Kanal’de Tv film yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:45 TV filmi

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

Nursaçan’la Sohbetler 11:20 Gündüz Gece

Gündüz Gece 13:00 Yaralı Kalbim

Yaralı Kalbim 15:00 Dünyanın Tadı

Dünyanın Tadı 16:00 Masum

Masum 18:00 Hafta Sonu Haberleri

Hafta Sonu Haberleri 19:40 Yemin

Yemin 22:20 Tatlı Bela

Tatlı Bela 00:20 Gündüz Gece

Gündüz Gece 06:30 Kanal 7’de Hafta Sonu

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