İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...

13 Nisan 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Salı günü TRT 1 yayın akışı haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 13 Nisan 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 12:09
13 Nisan 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı
Takip Et:

 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Mavera ne demektir, anlamı nedir?
Mavera ne demektir, anlamı nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?

Popüler Haberler

13 Nisan 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı
TV8'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Show TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Nisan Kyk yatmaya başladı mı?
Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Pedofili neye denir, anlamı nedir?
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Salı Nisan
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2021 sgk cenaze parası ne kadar?
Sahurda ezan okunurken su içilir mi, oruç bozulur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.