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13 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışında birinci kim?

13 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçları gündem oldu. Perşembe akşamları televizyonda yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi sevilen diziler reyting yarışına giriyor. Dizi seveler Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs kim birinci oldu, Perşembe günü reytinglerde hangi dizi birinci oldu sorularını araştırıyor. 13 Mayıs Perşembe reytingleri merakla bekleniyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:21
13 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışında birinci kim?
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13 Mayıs 2021 Perşembe gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Perşembe akşamları televizyonda yeni dizi Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Alev Alev yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçları

13 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (6 Mayıs 2021 Perşembe)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 6 Mayıs Perşembe günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oldu. Reytinglerde AB ve ABC ile tüm gruplarda ilk 10’a giren yapımlar ise şu şekilde;


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:21
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