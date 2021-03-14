13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları

Televizyon ekranlarında Cumartesi günü birbirinden kaliteli ve eğlenceli yapımlar yer alıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi günü ekranların en sevilen dizileri yayınlanıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi ve yapımları kaçırmamak adına bugün TV’de neler var sorusunu araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi günü televizyonların yayın akışlarından dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli programlarda yer alıyor. 13 Mart Cumartesi yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı gibi diziler yer alıyor. Bu dizilerin yanı sıra yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show’da bu akşam ekranlara gelecek.

Bu yapımların yanı sıra 13 Mart 2021 Cumartesi günü TV 8 yayın akışında ekranların fenomen yarışması Survivor 2021 46.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı

Show TV Yayın Akışı

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan

15:00 Oh Olsun

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kanal D Yayın Akışı

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnek Şaban

16.99 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man

22:30 Kod Adı: Olympus

ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Hercai

13:30 Kardeşlerim

15:30 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Star TV Yayın Akışı

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX TV Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:30 Son Yaz

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 Yayın Akışı

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Işığın Prensesi

06:55 Böyle Bitmesin

08:55 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Türk Sineması "Doru"

15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

TV8 Yayın Akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021