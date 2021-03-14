13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları

Televizyon ekranlarında Cumartesi günü birbirinden kaliteli ve eğlenceli yapımlar yer alıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi günü ekranların en sevilen dizileri yayınlanıyor.
İzleyiciler sevdikleri dizi ve yapımları kaçırmamak adına bugün TV’de neler var sorusunu araştırıyor.
13 Mart 2021 Cumartesi günü televizyonların yayın akışlarından dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli programlarda yer alıyor. 13 Mart Cumartesi yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı gibi diziler yer alıyor. Bu dizilerin yanı sıra yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show’da bu akşam ekranlara gelecek.
Bu yapımların yanı sıra 13 Mart 2021 Cumartesi günü TV 8 yayın akışında ekranların fenomen yarışması Survivor 2021 46.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Show TV Yayın Akışı
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan
15:00 Oh Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Kanal D Yayın Akışı
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnek Şaban
16.99 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man
22:30 Kod Adı: Olympus
ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:30 Kardeşlerim
15:30 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Star TV Yayın Akışı
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX TV Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Son Yaz
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 Yayın Akışı
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Işığın Prensesi
06:55 Böyle Bitmesin
08:55 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Türk Sineması "Doru"
15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
TV8 Yayın Akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021