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13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 13 Haziran 2021 Pazar'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 21:03
13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 09:00 Diriliş "Ertuğrul"
  • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
  • 13:15 Şehirden Uzakta
  • 14:20 3'te 3
  • 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Bir Zamanlar Kıbrıs ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Enine Boyuna adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Teşkilat ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 13.06.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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