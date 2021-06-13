13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler Kanal D 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal D 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arka Sokaklar
- 15:30 Aşkın Tarifi
- 16:45 Takip: İstanbul
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 Cenaze İşleri
Kanal D nasıl izlenir?
Kanal D ekranlarında 13 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 13 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 13 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.
Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Kanal D frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12103
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON
Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 24
D-Smart: 22
Turksat Kablo TV: 3
Teledünya: 25
Tivibu: 23
Turkcel TV+: 22