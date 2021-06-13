İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

13 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Pazar Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 13.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 21:05
13 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 13 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 13 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Kadının Eseri

12.30

Bay Yanlış

15.15

Kefaret

19.00

FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Kefaret

00.15

Olmaz Böyle Şey

02.15

Savaşçı

04.30

Her Yerde Sen

06.00

Aşk Yeniden

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 13 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 13 Haziran 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 13 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 13.06.2021 21:05
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafael Cemo Çetin kimdir?
Rafael Cemo Çetin kimdir?
Oyuncu Burakhan Yılmaz kimdir? Burakhan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Burakhan Yılmaz hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Burakhan Yılmaz kimdir? Burakhan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Burakhan Yılmaz hangi projelerde yer aldı?
Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler
Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler
Arın Kuşaksızoğlu kimdir?
Arın Kuşaksızoğlu kimdir?
Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?
Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 14 Haziran 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Teşkilat dizisi izlendi mi? Teşkilat beğenildi mi, dizi devam eder mi?
14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor dizi, film ve programları
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 14 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
14 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
HES kodu almak istiyorum, nerden nasıl alabilirim? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Alev Alev dizisi Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı
12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Sabah namazı kılınışının anlatımı
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 14 Haziran 2021 Pazartesi
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.