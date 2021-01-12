İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündeme bomba gibi oturan Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 06:01
12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’12 Ocak 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 12 Ocak 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:00’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise sinema filmi yayınlanacak.

TV8 12.01.2021  2 OCAK 2021 CUMARTESİ yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:00 Kırmızı Oda

13:30 Ay Lav Yu Tu

15:45 Ailecek Şaşkınız

18:15 Recep İvedik 5

20:00 Survivor 2021/Yeni Sezon

00:15 Kırmızı Oda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun


TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 12.01.2021 06:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

12 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
12 Ocak 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
TV8'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
12 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
12 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi, hastalığı ne? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler doğum tarihi
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Pinterest nedir, nasıl kullanılır? Pinterest kullanım rehberi
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 1 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı belli oldu!
Ücretsiz bayilik veren güncel firmalar
İstanbul 3. Havalimanı metrosu ne zaman hizmete açılacak?
HaberTürk Gün Başlıyor Selçuk Tepeli'nin Yerine Murat Güloğlu Geldi!
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli yaşı kaç?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er başvuru formu ve şartları 2021
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.