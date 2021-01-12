12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’12 Ocak 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 12 Ocak 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:00’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise sinema filmi yayınlanacak.
TV8 12.01.2021 2 OCAK 2021 CUMARTESİ yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Kırmızı Oda
13:30 Ay Lav Yu Tu
18:15 Recep İvedik 5
20:00 Survivor 2021/Yeni Sezon
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...