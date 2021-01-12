12 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’12 Ocak 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 12 Ocak 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:00’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise sinema filmi yayınlanacak.

TV8 12.01.2021 2 OCAK 2021 CUMARTESİ yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:00 Kırmızı Oda

13:30 Ay Lav Yu Tu

15:45 Ailecek Şaşkınız

18:15 Recep İvedik 5

20:00 Survivor 2021/Yeni Sezon

00:15 Kırmızı Oda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun



TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...