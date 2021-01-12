İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

12 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gündeme bomba gibi düşen Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 12.01.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 18:03
12 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında Cumartesi günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 12 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 Çalar Saat
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Popüler Haberler

Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
2021 fitre bedeli ne kadar olacak?
ATV Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Çekimler başladı!
2020 Black Cuma Hepsiburada efsane Cuma indirimli ürünler listesi
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
#Evdekal kampanyası ile Bimcell, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell bedava internet hediye kampanyaları!
Hamilemiyim, kaç haftalık hamileyim? Bebeğim kaç haftalık? Gebelik ve hamilelik haftası hesaplama
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden kimdir?
Düz taban olanlar askerlikten muafiyet alabilir mi? Düz tabanlık için çürük raporu verilir mi?
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyorlar?
Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?
İstanbulkart HES Kodu nasıl yüklenecek? HES Kodu zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.