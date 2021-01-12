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12 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basın bülteninde göze çarpan Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 12 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak, Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 06:02
12 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 12 Ocak 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 12 Ocak 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:40 saatlerinde Tozkoparan İskender ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Masumlar Apartmanı dizi tekrarı ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 12 Ocak 2021 Salı günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

04:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:20 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
06:05 Böyle Bitmesin
08:40 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Benim Adım Melek
16:15 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber 
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Masumlar Apartmanı

03:40 Acemi Anneler

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 06:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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