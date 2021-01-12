İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

12 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

12 Ocak Salı 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 12 Ocak 2021 Salı tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 06:00
12 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Hedefim Sensin film severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Menajerimi Ara / Tekrar

03:10 Görev Uğruna

04:40 Görev Uğruna

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 06:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

12 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi, hastalığı ne? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler doğum tarihi
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Kuruluş Osman 13 Ocak Çarşamba yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er başvuru formu ve şartları 2021
Hangi il genelde nereye asker gönderiyor? Askerlik yeri neye göre çıkıyor?
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri kimdir? Selen Öztürk nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar
Beşiktaş Sivas maç özeti ve golleri ( Bjk 3 Sivas 0 özet izle )
Şeker hastasına prim ve yıl şartı ile erken emeklilik
İhtiyaç sahibi ailelere yardım müjdesi! Başvuruda bulunan herkes yardım ödemesi alabilecek
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kefaret Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Bim'de indirimde ne var 12 Ocak 2021 Salı bim indirimleri bu hafta

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.