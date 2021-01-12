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12 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Salı Star TV yayın akışında ne var? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ocak 12 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 12:00
12 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Hedefim Sensin film severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Menajerimi Ara / Tekrar

03:10 Görev Uğruna

04:40 Görev Uğruna

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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