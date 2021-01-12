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12 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 12.01.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 18:03
12 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’12 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo / Tkr
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza

00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

02:45 Ramo / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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