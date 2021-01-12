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12 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 12.01.2021 tarihli haberimizi okuyun.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
12 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 12 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM

10:30 HEYKEL

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

21:15 BİR GARİP AŞK

23:30 YABANCI SİNEMA KİMLİKSİZ

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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