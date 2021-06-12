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12 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?

Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:03
12 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Kupa Gecesi
  • 08:55 Takvim Yaprakları
  • 09:00 Orhan Ayhan'la
  • 09:30 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:50 Takvim Yaprakları
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Yüz Yüze Futbol (Canlı)
  • 12:00 Kupa Günlüğü (Canlı)Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 13:55 A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FIVB MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "JAPONYA-TÜRKİYE" (Canlı)
  • 16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - İTALYA "
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " GALLER - İSVİÇRE "
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " DANİMARKA - FİNLANDİYA "
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - RUSYA "
  • 03:40 Takvim Yaprakları
  • 03:45 Kupa Gecesi
  • 05:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:35 FIFA MAGAZİN
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 12 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 12.06.2021 21:03
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