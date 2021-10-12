İnsanlar vakitlerini televizyon karşısında geçirebilmektedir. Bundan dolayı televizyonda programların yayın akışı sürekli olarak araştırılıyor. 12 Ekim Salı günün yayın akışı merak ediliyor. 12 Ekim Salı günü TV’de neler var?

12 Ekim Salı TV yayın akışı

Hemen hemen herkes vaktinin çoğunu televizyon karşısında geçirmektedir. Televizyonda yer alan programlar insanların vakit geçirmesini sağlar. Televizyonda hangi programların yer aldığı araştırılıyor. Günlük olarak TV yayın akışları takip edilmektedir. Bugünün TV akışı birçok insan tarafından araştırılmaktadır. Bugün hangi programlar TV'de yer alıyor?

Trt 1 Yayın akışı

05:50 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

03:45 Bizim Köyün Kızları

Show TV yayın akışı

06:00 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 İçimizden Biri (Yeni Bölüm)

00:30 Kelebekler (Yerli Sinema)

04:00 Yalancı

ATV yayın akışı

06:00 Maraşlı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

22:00 Kuruluş Osman

01:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:40 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

05:40 Maraşlı

Kanal D yayın akışı

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu (Final)

00:15 Bir Nefes Yeter

02:15 Gelinim Mutfakta

04:45 Ece Üner İle Susma

Star TV yayın akışı

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

FOX TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)

23:45 Kanunsuz Topraklar

02:15 Uzak Şehrin Masalı

04:45 Kefaret

06:00 Son Yaz

TV 8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi