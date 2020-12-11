12 Aralık MasterChef'in çekildiği Konya Zazadin Han nerededir?

Tv8’in sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan MasterChef türkiye’nin 12 Aralık 2020 bölümü çekimleri Konya’da gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu öncesinde yarışmacılar hünerlerini Konya’da bulunan tarihi bir handa gerçekleştirirken program izleyicileri de MasterChef Türkiye 12 Aralık bölümü nerede çekildi sorusunu araştırmaya başladı.

12 Aralık MasterChef nerede çekildi?

MasterChef Türkiye 12 Aralık bölümü Konya’da bulunan tarihi Zazadin Han’da çekildi. Selçuklu zamanından kalma Han’ın Selçuklu’nun en büyük ve en bilinen Han’ı olduğu biliniyor.

Zazadin Han nerede?

Konya’nın 22 kilometre uzağında bulunan Zazadin Han, Aksaray – Konya yolunun 5 kilometre içerisinde bulunan Tömek köyü yakınlarındadır. Selçuklu Kervansaray ağının en güzel yapılarından birisi olarak bilinen Zazadin Han’ın açık adresi ise Konya Zazadin Han'ın açık adresi şu şekilde: Tömek, Zazadın Hanı Cd. No:42, 42280 Selçuklu/Konya’dır.

Zazadin Han hakkında bilgiler

2017’de restorasyon yapıldı

Zazadin Han 13. Yüzyılda Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan bir kervansaraydır. 1235 – 1236 yılları arasında I. Alaeddin Keykubad tarafında yaptırılmaya başlanan Zazadin Han daha sonrasında II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in emrinde ki Sadeddin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir. Dikdörtgen kesme taştan yapılan Zazadin Han’da yaz ve kış için özel avlular inşa edilerek kale görünümü verilmiştir. Taç kapısında bir kitabe bulunan Zazadin Han 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Konya Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında Zazadin Han’ın Selçuklu tarihinde önemli bir yeri olduğu anlaşılmıştır.

Kervansaray denildiği zaman akla ilk gelen şehirlerden olan ve Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olan Konya ile ilgili yorumlarda bulunan Baş, ‘Zazadin Hanı, Konya'daki önemli kervansarayların arasında yer almaktadır. 1996 yılında handa başlatılan ilk kazı çalışmalarında, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü olarak biz de yer aldık.’ Açıklamalarında bulunmuştur.

Çok uzun süre harap halde olan ve yıkılmaya terk edilen Zazadin Han’ın 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmek üzere düzenlendiğini belirten Baş ‘Geçmişten günümüze gelen tüm eserlerin tapu senetlerimiz olduğunu ve maddi manevi kültür mirası olduklarına dikkat çekmiştir.