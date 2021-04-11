11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları

Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden önemli yapımlar kıyasıya reyting yarışına giriyor. Pazar günü ekranlarda Hercai, Teşkilat, Arıza ve Menajerimi Ara gibi dizilerin yanı sıra çok önemli programlarda ekranlara geliyor. İzleyiciler 11 Nisan Pazar günü reytinglerde hangi yapımın kaçıncı olduğunu merak ediyor.

11 Nisan Pazar reyting sonuçları

Reyting sonuçları yetkili firma tarafından Total, AB ve ABC olmak üzere 3 grupta incelenmektedir. 11 Nisan Pazar gününün reytingleri ise henüz açıklanmamıştır. Reyting sonuçları bir gün sonra sabah saat 10:00’da açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde yayınlanacaktır.

4 Nisan Pazar (Geçen haftanın reyting sonuçları)

4 Nisan Pazar günü Total’de geçen haftanın reytinglerine bakıldığında TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. İkinci sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu programı yer alıyor.

AB grubunda da geçen hafta Teşkilat dizisi ilk sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında ise Survivor, Kefaret ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda yer aldı.

4 Nisan Pazar AB ve Total reytinglerde ilk 10 şu şekilde;