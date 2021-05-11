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11 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 11 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 06:02
11 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’11 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 11.05.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 11.05.2021 06:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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