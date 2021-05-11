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11 Mayıs 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 06:02
11 Mayıs 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 01 Mayıs Cumartesi yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma 

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı 

11:30 Anneler Stüdyo 

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs 

16:15 Maceraya Yolculuk 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı 

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri 

02:15 Mesnevi'den Hikayeler 

02:45 Sahur Bereketi 

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 11.05.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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