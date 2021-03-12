11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Mart Perşembe gününde puanlar açıklandı. Böylece bir gelinin eleme potasından tamamen düşerken başka bir gelin bileziklere daha da yakınlaştı.

Bu haftaki yarışmada eleme potasında Aysun ile Zeynep’in düşeceği beklenmekteydi. Ayrıca Aysun’un haftanın finalinde elenmesi beklenmekteydi. Çünkü gafta finalinin fragmanı bu haftanın başında yayınlanmış, fragmanın içeriğinde Seda Sayan, “Bir devir kapanıyor” demişti. Yani Zeynep’in henüz elenip elenmediği bilinmezken Aysun’un hiç elenmemiş olması ve 5 aydır yarışmada olduğundan dolayı Seda Sayan’ın böyle sözler sarf ettiği düşünülüyor.

Bütün bunlardan yola çıkılarak Aysun’un büyük ihtimalle bugün yani 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta Günün Birincisi olmaması bekleniyor. O nedenle bugün gözler Zeynep’in üzerinde olacak ve kaç puan aldığı takip edilecek.

Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Ayten ve Dudu günü birincilik ile bitiren gelinler olsa bile Ayten yapılan kura sonucunda çeyrek altını almış ve hemen dans etmeye başlamıştır. Dudu ise ilk haftada az daha uğraşsa 2 çeyrek altını alabilecek bir performans sergilemesinden dolayı Zeynep ve Aysun’un puanlamalardan geride kalmasına neden olmuştur.

Kaynanalar Dudu’nun performansını şaşkınlıkla izlemiştir. Kendi gelinini çok kötü bulan bir kaynana henüz çıkmamıştır. 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puanının verilmeye başladığı gibi bütün gözlerde kaynana Yasemin’de olacaktır. Merak edilen nokta ise Zeynep’i bulup bulamayacağıdır.

Ekranlara eski bölümlerde gelen yarışmacıların kaynanaları olan Nurten ve Yasemin bu haftaki yarışmalarda kendini gösteren Dudu’nun performansını parmak ile göstererek kendi gelinlerine laf etti.

Kaynana Yasemin gelinine, “18 yaşında ki kadar güzel bir yemek yap çıkar!” derken, Kaynana Nurten gelini Aysun’a, “Daha 18 yaşında ki gelin seni geçti yavrum ya!” şeklinde konuştu.

Yasemin kaynana ile Nurten kaynana şimdilerde elenme korkusunun pençesine yakalanmıştır, bu nedenden dolayı puanlama başlamadan önce gelinlerine akıl vermiş; kendilerini toplamalarının altını çizmiştir.

Bilindiği üzere yarışma içeriğinde yalnızca kaynanaların değil Seda Sayan’ın puanı da sayılıyor. Geçen haftalarda adalet ismini kirletecek derecede Zeynep’e fazla puan vermiş olduğu düşünülmekte olan Seda Sayan bugün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı tekrar eski yarışmacılardan birine mi verecek yoksa hak eden birine mi bakıp göreceğiz.

Aysun Kuşatan bugün ekranlara gelecek olan Gelinim Mutfakta yarışmasında puanlamadan önce en son sırada bulunuyor, en düşük puanın onda olduğu görülüyordu. Eğer Aysun bugün yine sonuncu olursa Cuma günü eleneceği kesinleşecek.

Gelinim Mutfakta’nın 11 Mart tarihinde yenilenen puan durumu nasıl?

Yavaş yavaş bu haftanın da sonuna yaklaşmaktayız. Seda Sayan tarafından verilecek puanlar ile 11 Mart Perşembe tarihli Gelinim Mutfakta programının yenilenen puan durumu ve final öncesi son puanlama başlatılacak. Son puanlamanın öncesinde son sırada olan Aysun, eğer bugün de düşük puanlar alır ve sona kalırsa Cuma günü kesinlikle eleneceği belli olacak.

11 Mart Perşembe günü ekranlara gelen programda puan durumunun en sonunda kalan gelin kesin bir şekilde elenme durumu ile karşı karşıya kalacak.

Zeynep Kalyon Gökçe adlı yarışmacı geçen haftada hileler ile yarışmada kalmıştır lakin bu hafta böyle bir sorunun altından kalkamaz. Bundan dolayı bugün puanlama esnasında çok iyi puanlar almalı ve günün sonunda birinci olmaya oynamaktadır. Böylece çeyrek altına ulaşacak gelin Zeynep olacaktır.

Seda Sayan tarından verilen puanlar ile final öncesi son puanlama durumu da belli olacaktır. İzleyiciler bu nedenden ötürü Seda Sayan tarafından verilecek puanı merakla beklemektedir. Peki Seda Sayan tarafından verilen en yüksek puanın sahibi kim oldu? 11 Mart tarihinde hangi gelin çeyrek altının sahibi olacak? Programdaki son puan durumu nedir? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Mart Perşembe günü açıklanan puanları (11 Mart 2021)

11 Mart Günü Seda Sayan tarafından gelinlere verilen puanlar

• Zeynep, 1 puan aldı.

• Dudu, 5 puan aldı.

• Aysun, 3 puan aldı.

• Ayten, 4 puan aldı.

Neriman tarafından gelinlere verilen puanlar:

• Zeynep, 3 puan aldı.

• Aysun, 1 puan aldı.

• (Neriman’ın gelini olan)Ayten, 4 puan aldı.

• Dudu, 5 puan aldı.

Yasemin tarafından gelinlere verilen puanlar:

• (Yasemin’in gelini) Zeynep, 1 puan aldı.

• Dudu, 4 puan aldı.

• Aysun, 3 puan aldı.

• Ayten, 5 puan aldı.

Nurten tarafından gelinlere verilen puanlar:

• Zeynep, 1 puan aldı.

• (Kendi gelinine) Aysun, 3 puan aldı,

• Ayten, 3 puan aldı.

• Dudu, 5 puan aldı.

Nuray tarafından gelinlere verilen puanlar:

• Zeynep, 3 puan aldı.

• Aysun, 5 puan aldı.

• Dudu (kendi gelini), 3 puan aldı.

• Ayten, 1 puan aldı.

11 Mart itibari ile Gelinim Mutfakta puan toplamları.

Zeynep 1 3 1 1 3 Toplam: 9 Aysun 3 1 3 3 5 Toplam: 15 Ayten 4 4 5 3 1 Toplam: 17 Dudu 5 5 4 5 3 Toplam: 22

Gelinim Mutfakta bu haftanın durumu

(8 ila 12 Mart)

1 Sıra: Dudu, toplam puanı 69 (Perşembe günü çeyrek altının sahibi).

2 Sıra: Ayten, toplam puanı 65.

3 Sıra: Zeynep, toplam puanı 54 (Perşembe gününün sonuncusu).

4 Sıra: Aysun, toplam puanı 54.