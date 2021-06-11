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11 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında ne var?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Cuma TV 8 yayın akışında ne var? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 11.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:01
11 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında ne var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 11 Haziran 2021 Cuma TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 11 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda

 

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 11 Haziran 2021 Cuma günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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