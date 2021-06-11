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11 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 11 Haziran 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi için 11 Haziran 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 03:03
11 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor.  11 Haziran 2021 Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 11 Haziran 2021 Cuma  yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 11 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV  11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Akrep

Star TV nasıl izlenir?

Star TV  11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV  11 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV  11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 11.06.2021 03:03
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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