İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 11 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:02
11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 11 Haziran 2021 Cuma Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kana Kan (Hesaplaşma)

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Alev Alevdizisiyle başlıyor. Show TV 11 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 11 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, ardından ise Kana Kan filmi yayınlanıyor. 11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Popüler Haberler

Hafta sonu 12 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 12 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
11 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında ne var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
FOX TV Son Yaz dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 dizi, film ve programları
11 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında ne var?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Yıldıran nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisinin çekildiği yer neresi? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Haziran 2021
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi reyting nasıl? Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Son Yaz 22. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
TV 8 canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.