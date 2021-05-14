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100 Numaralı Adam filmi ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Yüz Numaralı Adamı filmi ne zaman çekildi, Yüz Numaralı Adam filmi konusu ve oyuncuları kim merak ediyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 17:39
100 Numaralı Adam filmi ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu ve oyuncuları
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Yönetmenliğini Osman Fahir Seden’in üstlendiği Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarına geliyor. 1978 yılında çekilen Yüz Numaralı Adam filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Yüz Numaralı Adam filmi konusu

Saf ve temiz kalpli bir adam olan Şaban, bu özellikleri nedeniyle sürekli başını derde sokar. Hiçbir işte tutunamayan ve girdiği her işten kovulan Şaban, reklam ajansının dikkatini çeker. Reklam ajansında çalışan Oya halkın içinden birini ararken karşısına Şaban çıkar. Şaban bir anda kendini televizyon dünyasında bulur. Şaban bu maceranın içerisinde Oya’ya aşık olur. Ancak Şaban içinde bulunduğu reklamlar yüzünden halk tarafından dışlanınca reklamlardan çıkmaya karar verir.

Yüz Numaralı Adam oyuncuları

Yüz Numaralı Adam filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Kemal Sunal – Şaban

Oya Aydoğan – Ayşe

Cem Erman – Reklamcı

Ali Şen – Sütçü Ali

Reha Yurdakul – Komiser

Süleyman Turan – TV Spikeri

Feridun Şavlı – Tuncay

Leman Akçatepe – Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas – Avukat

Asım Par – Şerif

100 Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi?

100 Numaralı Adam filmi 1978 yılında vizyona girmiş ve o döneme damgasını vuran yapımlardan biri olmuştur. Filmin sahneleri genel olarak İstanbul Cankurtaran’da gerçekleştirilmiştir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalYüz Numaralı Adam
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