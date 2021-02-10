10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?

Dün akşam Atv ekranlarına gelen Fenerbahçe-Başakşehir maçı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Şimdi ise Kuruluş Osman seyircileri tarafından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı.
YENİ BÖLÜM VAR MI?
Büyük bir hayran kitlesi bulunan ve seyircinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizi yayınlanacak mı?
Türkiye Ziraat Kupası maçı, bugün akşam Atv ekranlarında değil, A Spor’da yayınlanacak. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.
10 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
13.00 Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Hercai/Tekrar
03.00 Kanatsız Kuşlar
05.30 Bir Zamanlar Çukurova/Tekrar