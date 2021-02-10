10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?

Dün akşam Atv ekranlarına gelen Fenerbahçe-Başakşehir maçı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Şimdi ise Kuruluş Osman seyircileri tarafından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı.

YENİ BÖLÜM VAR MI?

Büyük bir hayran kitlesi bulunan ve seyircinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizi yayınlanacak mı?

Türkiye Ziraat Kupası maçı, bugün akşam Atv ekranlarında değil, A Spor’da yayınlanacak. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

10 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Hercai/Tekrar

03.00 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova/Tekrar