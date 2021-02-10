İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?

Ziraat Kupası maçı nedeniyle Atv ekranlarında Kuruluş Osman dizisinin olup olmayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde..

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:05
10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?
Takip Et:

 

Dün akşam Atv ekranlarına gelen Fenerbahçe-Başakşehir maçı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Şimdi ise Kuruluş Osman seyircileri tarafından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. 

YENİ BÖLÜM VAR MI?

Büyük bir hayran kitlesi bulunan ve seyircinin merakla beklediği  Kuruluş Osman dizisinin  olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizi yayınlanacak mı?

Türkiye Ziraat Kupası maçı, bugün akşam Atv ekranlarında değil, A Spor’da yayınlanacak. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. 

10 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Hercai/Tekrar

03.00 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova/Tekrar



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor eleneni Baran’dan sert sözler: “İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim”
Survivor eleneni Baran’dan sert sözler: “İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim”
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu

Popüler Haberler

10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı
Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri
Doya Doya Moda Bahar Candan neden elendi, neden yok? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın programda neden yok, neden yayına çıkmadı, koronavirüse mi yakalandı?
Yaralı Kalbim 9.Bölüm fragmanı 11 Şubat 2021 Perşembe özeti
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Zümrüdüanka dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Ebru Ünlü kimdir?
Saç ekimi fiyatları ve Saç ekim yöntemleri
2019'da hayatını kaybeden ünlüler
Sevgili Geçmiş Perihan kimdir? Gerçek adı nedir? Mihriban Er hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Bugün tv'de kimin maçı var? 10 Şubat 2021 Çarşamba maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 A101'de satışı başladı
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.