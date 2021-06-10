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10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışında neler var?

Perşembe TV 8 yayın akışında neler var? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 10 Haziran 2021 Perşembe günü de gündemde! Siz de Perşembe TV 8 yayın akışında neler var? haberi için 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:03
10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışında neler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVİVOR EKSTRA / CANLI

01:30 DOYA DOYA MODA

04:00 KIRMIZI ODA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 10.06.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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